Newlat, record per vendita pasta in Germania nonostante abbandono marchio Buitoni

(Teleborsa) - Newlat Food, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e importante player multi-brand del settore agro-alimentare, ha comunicato che la propriaNewlat GmbH ha, rispetto agli 80 milioni di euro alla fine del mese di novembre 2021,Il fatturato totale in Germania è cresciuto alla fine del mese di novembre di oltre il +31% a valore e il +14 % a volume rispetto a novembre 2021.Inoltre, è stato segnalato un, che - nel primo anno di distribuzione in Germania - ha. La previsione è che il 2022 rappresenterà il miglior anno di sempre in termini di fatturato e volumi, nonostante l'abbandono del marchio Buitoni."Si tratta di un risultato straordinario che da un lato esalta la grande qualità dei nostri prodotti e la riconoscibilità che un brand di grande tradizione come Delverde ha saputo guadagnarsi in poco tempo, dall'altro è dimostrazione del rigore strategico che da sempre accompagna le scelte operative e commerciali del Gruppo", ha commentato il