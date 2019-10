Newlat, prorogato periodo di offerta delle azioni. Debutterà il 29 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, prossima matricola pronta a sbarcare in Borsa,del collocamento istituzionale delle azioni ordinarie. Pertanto l'operazione, finalizzata alla creazione del flottante necessario alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR,(CET) al fine di consentire agli ultimi investitori istituzionali incontrati nel corso del roadshow di partecipare al Collocamento Istituzionale e, più in generale, a tutti gli investitori istituzionali di valutare i termini del Collocamento Istituzionale.L'integrale sottoscrizione delle Azioni complessivamente oggetto di offerta, consentirà il rispetto dei requisiti di flottante minimo previsti per l'ammissione alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR.(come modificato) all'interno del range di prezzo comunicato in data 8 ottobre 2019 (fra Euro 5,80 e 7,30 per Azione). Tali ordini dovranno essere confermati dagli investitori istituzionali alla luce della nuova struttura dell'offerta.sarà disposta da Borsa Italiana con avviso, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Azioni della Società a seguito del Collocamento istituzionale (la "Data di Avvio delle Negoziazioni"). Con il summenzionato avviso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dalla normativa applicabile,La data di pagamento delle Azioni oggetto del collocamento istituzionale è prevista per il 29 ottobre 2019.