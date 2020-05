Newlat Food, utile netto raddoppia nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Newlat Food chiude il 1° trimestre con ricavi consolidati in crescita del 12,4% a 80,3 milioni di euro, rispetto ai 71,5 milioni nel primo trimestre del 2019.



L'EBITDA normalizzato consolidato pari a 6,9 milioni, risulta in crescita del 26,2% rispetto a l 2019. Utile netto consolidato quasi raddoppiato (+92,2%) a 2,3 milioni da 1,2 milioni del primo trimestre 2019.



Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva al 31 marzo 2020 per 52 milioni, rispetto ad una positiva di 48,6 milioni al 31 dicembre 2019.



