(Teleborsa) -ha annucniato laper l'offerta delunrated, non garantito, non convertibile denominato "Up to €200,000.000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2027", in conseguenza dellaricevuta dal mercato e dell'immediato raggiungimento della soglia prevista di 200 milioni di euro.Le Obbligazioni sono state vendute ad undel valore nominale, rappresentate da 200.000 Obbligazioni con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna. I proventi lordi dell'Offerta ammonteranno quindi a 200.000.000 di euro.La(Issue Date) delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione (Issue Price) delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà il. La data didelle Obbligazioni è quindi ilLa Data diverrà fissata da Borsa Italiana. La Società ha anche presentato all', che opera come Euronext Dublin, unadelle Obbligazioni."Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del grande successo del nostro primo prestito obbligazionario, che ha raggiunto in pochi minuti la soglia massima d'offerta grazie ad un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali", ha affermato il Presidente Esecutivo della Società, Angelo Mastrolia."Le risorse finanziarie raccolte - ha aggiunto - permetteranno alla società di intensificare l'attività di M&A, sia in Italia che all'estero e di focalizzarsi su potenziali target di dimensioni rilevanti, in grado di accelerare il raggiungimento dell'obiettivo di 1 miliardo di fatturato consolidato; un traguardo molto importante per proseguire nel processo di creazione di valore per tutti gli stakeholder e, in particolare, per i propri azionisti".Equita SIM ha agito quale placement agent dell'Offerta ed è stato nominato dalla Società quale operatore specialista in acquisto sulle Obbligazioni a seguito dell'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT.