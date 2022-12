Newlat Food, siglato contratto per l'acquisto del 100% di EM Foods

(Teleborsa) - Newlat Food, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto con Alsa France, in qualità di venditore, un, a seguito dell'esercizio da parte del venditore della put option sottoscritta tra le parti lo scorso 19 ottobre. L'opzione è stata esercitata dopo che ilconsiglio dei lavoratori di EM Foods ha espresso formale assenso all'operazione di cessione, come previsto dalla normativa francese.Con questa operazione, il cui closing è fissato per il 2 gennaio 2023, Newlat. "Newlat Food sta già rilevando particolare interesse da parte dei principali retailers in tutti i mercati e le basi su cui sviluppare il brand "Minuto" appaiono molto promettenti già da questa fase preliminare", si legge in una nota.Inoltre, Newlat Food ha sottoscritto unlegati a brand come Carte d'Or, Maizena e Mondamin. La nuova partnership viene definita "di grande valore strategico" e "un'ulteriore evidenza degli elevati standard degli asset industriali del gruppo Newlat".