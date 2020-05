Newlat Food, ottenuta autorizzzione per latte infanzia in Cina

Ultimo aggiornamento: 10:01

(Teleborsa) -società di Reggio Emilia che produce latte, quotata in Borsa, ha annunciato che il proprio sito di Ozzano Taro (PR) ha ricevuto. L'autorizzazione è stata rilasciata dall'ente cinese, State Administration for Market Regulation.Attualmente, lo stabilimento di Ozzano Taro risulta ler la produzione ddestinato al mercato cinese. Il mercato cinese rappresenta unaper la società, la quale si dice "pronta a soddisfare i bisogni del più rilevante mercato al mondo nel segmento Baby Food con trend di crescita significativi".La Società ha ricevuto giàda importanti operatori del mercato cinese, con i quali si avvierà a breve la negoziazione per nuovi contratti di fornitura. A partire, si stima che ildel segmento Baby Food nel mercato cinese possa rappresentare unrispetto a quello previsto per il 2020.