Newlat Food, ok di Consob a quotazione. Debutterà il 24 ottobre 2019

(Teleborsa) - Nuova matricola pronta per il debutto a Piazza Affari: si chiama Newlat Food ed esordirà il 24 ottobre 2019. E' arrivato, infatti, il via libera di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo per la quotazione delle azioni ordinarie della società agro-alimentare sull'MTA di Borsa Italiana, segmento Star.



Il flottante in borsa, pari al 41% dopo l'esercizio della greenshoe, verrà creato grazie ad un collocamento istituzionale che si svolgerà dal 14 al 22 di ottobre.



L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico, ante aumento di capitale, è compreso tra circa 157 milioni di euro e 197 milioni, pari a un minimo di 5,80 euro per azione e un massimo di 7,30 euro per azione.













