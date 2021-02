© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, azienda agroalimentare quotata alla Borsa di Milano, hacon successo il, non garantito e non convertibile, per un controvalore minimo di 150 milioni di euro e massimo di 200 milioni di euro, annunciato a inizio mese.La durata del prestito è dia decorrere dalla data di emissione, conlordo su base annua. Da oggi le obbligazioni sono quotate presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da, con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato dell'official list dell'Irish Stock Exchange -Il CdA della società aveva reso noto che le risorse finanziarie provenienti dall'emissione del bond verranno utilizzate "per s, sia in Italia sia all'estero, permettendo alla società di focalizzare la propria attenzione anche su potenziali target di dimensioni rilevanti ed in grado di accelerare il raggiungimento dell'obiettivo di 1 miliardo di euro di fatturato consolidato".