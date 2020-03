Newlat Food e Centrale Latte d'Italia proseguono rally in borsa

(Teleborsa) - Proseguono in rally Newlat Food e Centrale del Latte d'Italia, che guadagnano entrambe il 5% sul Listino di Milano. A sostenere gli scambi contribuisce anche la possibilità di acquisto della centrale torinese da parte della matricola Newlat, che ha ottenuto un'esclusiva fino al 30 aprile per rilevare una quota di controllo.



Le trattative sono state confermate ieri da Newlat, senza fornire dettagli, mentre fonti finanziarie parlano dell'acquisto di una quota di quasi il 48% attualmente in capo alla famiglia Artom, socia assieme al Comune di Torino e Lavia. © RIPRODUZIONE RISERVATA