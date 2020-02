Newlat Food, crescita a doppia cifra per ricavi e Ebitda 2019

(Teleborsa) - Newlat Food chiude l'esercizio 2019 con un utile netto consolidato aggregato pari a 10,2 milioni di euro , in crescita del 71% rispetto ai 5,9 milioni del 2018.



L'EBITDA consolidato aggregato è pari a 28,3 milioni ed aumento del 17% rispetto ai 24,2 milioni nel 2018, mentre l'EBITDA margin si attesta all'8,8% rispetto all'8,3% del 2018.



Posizione Finanziaria Netta proforma positiva per 48,6 milioni rispetto ad una PFN negativa per Euro 39,2 milioni nel 2018.



