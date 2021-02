© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, sostiene i piani di crescita e sviluppo in Italia e sui mercati internazionali del Gruppo Newlat, sottoscrivendo in qualità di anchor investor, e beneficiando pro-quota di una garanzia SACE, 60 milioni di euro del prestito obbligazionario emesso da Newlat Food sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) e sul Irish Stock Exchange. L'emissione obbligazionaria, destinata ad investitori istituzionali e retail, è di un ammontare complessivo pari a 200 milioni di euro con durata 6 anni.Le risorse messe a disposizione da CDP saranno destinate a supportare Newlat nel proseguimento della propria strategia di crescita per linee esterne, rivolta all'acquisizione di potenziali target nel settore food&beverage, al fine di sostenere l'espansione del Gruppo all'estero e il consolidamento della sua posizione di leadership sul mercato."Grazie alla sottoscrizione di un'importante quota dell'emissione obbligazionaria, Cassa Depositi e Prestiti sostiene le strategie di crescita del Gruppo Newlat in Italia e all'estero, favorendone il consolidamento e la crescita sui mercati di riferimento - dichiara- aggiungendo cheche operano a livello globale e che sostengono importanti investimenti per continuare a innovare, crescere e internazionalizzare"."Il lancio del nostro primo prestito obbligazionario ha avuto sul mercato un enorme successo, raggiungendo in pochi minuti la soglia massima d'offerta grazie and un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali - commenta-. In questo favorevole contesto,. La credibilità che il nostro gruppo ha mostrato nei confronti di un interlocutore attento ed esigente come CDP è da un lato motivo di grande orgoglio, dall'altro ci rende ancora più focalizzati e responsabilizzati alla creazione di valore per tutti i nostri stakeholders".: un'importante operazione al fianco di una grande realtà, espressione di un comparto simbolo del Made in Italy, con forti radici nel territorio e una vasta proiezione internazionale, strategica per la crescita e la competitività del nostro tessuto imprenditoriale", afferma