Newlat Food acquisisce gruppo britannico Symington's

Mercoledì 4 Agosto 2021, 17:45







(Teleborsa) - Newlat Food annuncia l'acquisto da Speedboat Acquisitionco Limited del 100% del gruppo britannico Symington's, per un corrispettivo complessivo post-adjustment di 53 milioni di sterline, pari ad 62,13 milioni di euro.



L'operazione non è soggetta ad alcuna condizione sospensiva. Newlat Food ed il venditore prevedono quindi di eseguire l'acquisto delle azioni oggi stesso, 4 agosto 2021.



Fondata nel 1827, Symington's è un'azienda con sede nel Regno Unito, che produce una vasta gamma di instant noodles (Naked) – dove è leader di mercato nel segmento authentic e Asian inspiration – zuppe e vari piatti ready meal a marchio Mug Shot, piatti pronti a base di riso e couscous (Twistd), prodotti da forno tra cui crostini (marchio Rochelle), preparati per dolci e torte (con circa il 75% di quota di mercato nel segmento private label), condimenti a marchio Chicken Tonight e sughi a marchio Ragu. I prodotti sono venduti principalmente nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia. L'azienda dispone di tre stabilimenti produttivi e di un centro di distribuzione logistica, situati nell'Inghilterra settentrionale. Negli ultimi due anni, la società ha generato ricavi ricorrenti per £ 105 milioni, pari ad Euro 123 milioni.



L'operazione mira a consolidare la presenza di Newlat Food nel mercato del Regno Unito, in particolare per la distribuzione e per il cross-selling dei prodotti Pasta e Bakery di Newlat Food, e genererà rilevanti sinergie per complessivi 10 milioni di euro.



(Foto: Newlat)