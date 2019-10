Newlat, fissato prezzo IPO tra 5,80-7,30 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovo passo di Newlat verso Piazza Affari. Il gruppo attivo nel settore agro-alimentare italiano ed europeo, ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento didelle azioni ordinarie sul(MTA).Individuato l'intervallo di valorizzazione indicativo di prezzo del collocamento istituzionale rivolto a determinate categorie di investitori istituzionali e finalizzato alla creazione, subordinatamente all'approvazione da parte di Consob del prospetto informativo, del flottante necessario alla quotazione delle azioni sull'MTA e, ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR."L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante aumento di capitale, è compreso tra circa 157 milioni di euro e 197 milioni, pari a un minimo di 5,80 euro per azione e un massimo di 7,30 euro per azione", fa sapere la società in una nota.rivenienti da un aumento di capitale, corrispondenti asociale della società, quale risulterà a esito del collocamento istituzionale e in caso di integrale sottoscrizione delle azioni oggetto del collocamento istituzionale e di integrale esercizio dell'Newlat stima che il collocamento istituzionale si concluderà entro la fine del mese di ottobre 2019.