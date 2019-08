(Teleborsa) - Falso allarme bomba a New York, dove una stazione della metropolitana di Manhattan, non lontano dal World Trade Center, è stata evacuata per la segnalazione di pacchi sospetti.



Le autorità anti terrorismo affermano che i pacchi ritrovati nella fermata di Fulton, sono stati rimossi dagli artificieri e nessun esposivo è stato trovato nella stazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA