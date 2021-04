30 Aprile 2021

(Teleborsa) - New Holland Agriculture, uno dei marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial si è aggiudicata una medaglia d'argento e una di bronzo ai SIMA Innovation Awards 2021 come riconoscimento per le sue innovazioni tecnologiche nelle mietitrebbie. I riconoscimenti di rilievo mondiale del SIMA, che ospita l'omonima fiera biennale internazionale di macchine agricole, premiano i macchinari, i prodotti, le tecniche e i servizi più innovativi del settore agricolo. Sono conferiti da una giuria internazionale composta da specialisti del settore, assistiti da una rete di tecnici esperti.

La medaglia d‘argento è stata assegnata nella categoria "From Harvest to Storage" (Dalla Mietitura all'Immagazzinamento) a NutriSense, un sistema di analisi dei nutrienti contenuti nel raccolto che rileva dati agronomici, consentendo all'agricoltore di prendere decisioni informate allo scopo di massimizzare le vendite. L'integrazione del sensore a infrarossi consente l'analisi, la registrazione e la mappatura della composizione del prodotto durante la raccolta. La medaglia di bronzo è stata invece assegnata nella categoria "Parts, Services and Onboard Electronics" (Ricambi, Serivizi ed Elettronica di bordo), ai sensori di pressione del sistema di pulizia. Questo esclusivo sistema brevettato di analisi della pressione del cassone crivellante consente una maggiore velocità di raccolta garantendo al contempo la massima qualità. Il sistema misura la pressione presente nel cassone crivellante della mietitrebbia e, quando necessario, avvisa l'operatore al fine di effettuare le regolazioni che consentono di ottimizzare il raccolto.

All'edizione 2021 degli Edison Awards, New Holland Agriculture è stata premiata invece con la medaglia d'oro per la sua tecnologia di legatura Loop Master presente sulle gamme BigBaler 1290 High Density e BigBaler PLUS. I premi annuali Edison Awards, intitolati e ispirati a Thomas Alva Edison, riconoscono l'eccellenza nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, nel marketing, nella progettazione incentrata sull'uomo e nell'innovazione. I vincitori vengono selezionati in base a quattro criteri: ideazione, valore, prestazione e impatto. Questo innovativo sistema di legatura utilizza un nuovo tipo di doppio nodo di sicurezza, che risulta più robusto oltre ad avere numerosi altri vantaggi. Il processo di legatura ad anello evita che gli scarti di spago vengano abbandonati sul campo, con conseguenti benefici in termini di costi e ambientali