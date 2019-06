Netweek stima ricavi superiori a 30 milioni al 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di Netweek ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 che si è chiuso coned unche si confronta con la perdita di 1,8 milioni registrata nel 2017."Ilrispetto all'esercizio precedente nonostante la perdurante crisi dell'editoria cartacea, caratterizzata da una flessione delle vendite edicola di circa il 6% su base omogenea e solo parzialmente compensato dalle nuove iniziative editoriali e dalla crescita dei ricavi pubblicitari digitali", ha sottolineatodel Gruppo. "Tale risultato è stato tuttavia negativamente influenzato dai maggiori oneri non ricorrenti conseguenti, in maniera preponderante, alla svalutazioni di crediti in sofferenza per Euro 1,5 milioni e agli accantonamenti legati dell'accoglimento - seppur parziale - da parte di INPGI dei ricorsi promossi dalla Società avverso gli accertamenti notificati nei primi mesi del".Il Consiglio ha inoltre approvato ilche prevede:con maggiore penetrazione sulle categorie commerciali non ancora presidiate ed incrementando il rapporto con i grandi clienti;per assicurare il raggiungimento del break even per ogni prodotto editoriale;integrando l'offerta dei servizi web;riducendo drasticamente il numero delle società con conseguente riduzioni dei costi centrali.L'consentendo di recuperare redditività operativa. In particolare, idalla riorganizzazione della rete vendita e del portafogli prodotti,, mentrederivanti dalla razionalizzazione editoriale e societariaI target sintetici del Piano Industriale al 2023 sono i seguenti:, Ebitda margin al 10% (attualmente 0%) ed un cash flow di oltre 2,5 milioni nell'orizzonte del piano.