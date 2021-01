(Teleborsa) - Netweek ha siglato un accordo di investimento vincolante con LDA Capital Limited e LDA Capital LLC - un gruppo di investimento alternativo globale con esperienza in complesse transazioni internazionali - che prevede l'emissione da parte di Netweek di PUT OPTION. Tali opzioni che daranno diritto alla sottoscrizione, da parte di LDA, di azioni Netweek di nuova emissione per un controvalore massimo di 2 milioni di euro.



Netweek si è impegnata a n che ad emettere warrant a favore di LDA per un numero massimo di 7 milioni ad un prezzo di 0,11 euro, per un controvalore di 0,77 milioni di euro, pari ad un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura del 8 gennaio e del 34% rispetto alla media degli ultimi trenta giorni di Borsa. © RIPRODUZIONE RISERVATA