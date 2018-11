Netweek, lanciate tre nuove testate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In linea con quanto previsto nel Piano Industriale Netweek prosegue l'azione di ampliamento della copertura editoriale del Gruppo attraverso ilIn particolare, lo scorso 5 ottobre è stata rafforzata la presenza del Gruppo Netweek in Toscana dove è stato inaugurato il "Giornale di Pistoia e della Valdinievole" che andrà a coprire ulteriori 20 comuni con un bacino potenziale di circa 300.000 abitanti, integrandosi così alle altre testate del Gruppo già presenti nella Toscana interna.Il 24 ottobre è uscito in edicola "Il Giornale di Ivrea e dell'Eporediese", che ha così permesso di ampliare l'offerta del nostro Gruppo in quest'importante area di raccordo tra il Piemonte e la Valle d'Aosta coprendo 54 comuni con un bacino di competenza redazionale di circa 100.000 abitanti.Infine è statocon un importante partner dell'area comasca, già editore della testata digitale "ComoZERO". L'accordo prevede ildel Gruppo attraverso una rivisitazione completa sia sul piano editoriale che di proposizione commerciale ed un contratto in esclusiva per la raccolta pubblicitaria della testata digitale. Il lancio è previsto nella prima settimana di dicembre.