Netweek, dimissioni di Annamaria Cardinale da consigliere di Amministrazione

(Teleborsa) - Netweek comunica che, con decorrenza 2 settembre 2019, Annamaria Cardinale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di Amministrazione della società, per l'intensificarsi dei propri impegni professionali.



Annamaria Cardinale era amministratore indipendente e non esecutivo, e ricopriva altresì la carica di membro del Comitato Controllo e Rischi, Parti Correlate e Remunerazione.



Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, Annamaria Cardinale non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente azioni della Società.



Il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà, nella prossima riunione utile, alla sua sostituzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA