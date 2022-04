Nets lancia Softpay per trasformare lo smartphone in terminale di pagamento

Giovedì 14 Aprile 2022, 13:45







(Teleborsa) - Nets (parte del gruppo Nexi) ha lanciato Softpay, nuova soluzione softPOS che trasforma gli smartphone e i tablet Android in un terminale di pagamento contactless senza necessità di alcun hardware aggiuntivo. La nuova soluzione, in collaborazione con l'azienda danese di pagamenti Softpay.io, è ora in via di implementazione da parte di Salling Group, il più grande retailer danese, e verrà poi progressivamente introdotta da Nets in altre nazioni europee, partendo dai paesi nordici. All'inizio di quest'anno Nexi aveva lanciato una soluzione simile in Ungheria per i clienti business di UniCredit Bank.



"Stiamo creando un punto vendita mobile che ora può svolgersi allo scaffale del negozio, al tavolo del ristorante, ai festival, con il cliente alla porta d'ingresso o nel vagone ristorante dei treni: acquisti e pagamenti si effettuano dove si trova il cliente e non più dove si trova il registratore di cassa", ha commentato Robert Hoffmann, CEO di Nets Merchant Services - Questo aumenta le possibilità di acquisti impulsivi e concentra l'esperienza di acquisto sui momenti positivi perché le code e le attese alla cassa vengono eliminate".