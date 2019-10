Netflix firma accordo con Mediaset: investe 200 milioni per produrre 7 film

Ultimo aggiornamento: 17:27

Mediaset e Netflix annunciano un accordo di collaborazione per sette nuovi film. A rendere nota la co-produzione, direttamente il numero uno della piattaforma Usa, Reed Hastings, e il direttore generale Contenuti di Mediaset, Alessandro Salem. Per questi film originali, che saranno mandati prima su Netflix e in un secondo momento su Canale 5, l'investimento previsto si aggira intorno ai 200 milioni di euro.ll co-fondatore e ad della piattaforma americana ha inoltre affermato anche la volontà di voler aprire un ufficio legale del gruppo in Italia, per pagare regolarmente le tasse visto che la piattaforma ha raggiunto nel nostro Paese più di 2 milioni di abbonati.«Come tutte le imprese internazionali è importante pagare le tasse in Italia: apriremo un ufficio che avrà una residenza stabile nel Paese e nel momento in cui lo faremo saremo contribuenti così come ogni altra impresa», ha poi affermato Hastings rispondendo a una domanda nel corso della visita romana. A chi gli chiede se ci sono tempi certi per l'apertura di questa sede Hastings, risponde: «Ci stiamo lavorando. Non abbiamo ancora una data precisa».Nei giorni scorsi, dopo la notizia dell'indagine in corso da parte della procura di Milano, Netflix aveva rilasciato una precisazione: «Paghiamo tutte le imposte dovute in Italia e in altri paesi del mondo. Inoltre, Netflix investe milioni di euro in produzioni italiane, contribuendo così a creare posti di lavoro e a sostenere la comunità creativa locale». Quest'ultimo concetto è stato ribadito da Hastings nel corso della presentazione alla Galleria Nazionale di Arte Moderna: il manager ha spiegato che i progetti di lungo termine di Netflix in Italia saranno accompagnati da investimenti che contribuiranno a sostenere l'economia italiana.Dal punto dei vista dei conti, di cui hanno chiesto i giornalisti presenti all'annuncio della collaborazione tra le due Compagnie, Hastings non sembra affatto preoccupato del livello di indebitamento del gruppo da lui fondato."Per produrre prendiamo in prestito capitali dal mercato ma abbiamo molti sottoscrittori. Siamo apposto con il basso livello di debito che abbiamo e continueremo a crescere", ha spiegato.Al momento a Piazza Affari le azioni di Mediaset segnano un calo dell'1,79% mentre quelle di Netflix a New York lasciano uno 0,19%.