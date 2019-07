Netflix: delude crescita abbonati, titolo crolla a Wall Street

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un calo significativo per il colosso diamericano, che ormai ha messo piede quasi in tutto il Mondo. Netflix ha annunciato di aver concluso ilcondi abbonati, circa la metà in meno rispetto ai 5 attesi. Immediato l'effetto sul titolo azionario, crollato delnelle contrattazionia Wall Street.Inoltre, il Gruppo ha persoabbonati negli Stati Uniti a fronte della crescita stimata diL'utile per azione di Netflix si è attestato a, meglio dei 56 centesimi per azione attesi dal consensus. L'utile netto è tuttavia sceso adi dollari dai 384,3 milioni del secondo trimestre dell'anno precedente.di dollari, contro i 4,93 stimati, è il fatturato di Netflix, in crescita del 26% su base annua, rispetto ai 3,91 miliardi nello stesso periodo del 2018.