Net Insurance, utile netto semestre 2,1 milioni euro

(Teleborsa) - Net Insurance ha chiuso il primo semestre con un, contro i 3,3 milioni del primo semestre dello scorso anno. L'utile netto normalizzato è risultato pari a 3,5 milioni di euro, in piena coerenza con i 6,5 milioni previsti dal Piano per l'intero esercizio 2019.si sono attestati adi euro, contro i 34,6 milioni del primo semestre. Il margine della gestione caratteristica è stato pari a 4,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 3,9 milioni al 30 giugno 2018.Il livello di solidità patrimoniale vede il Gruppo registrare un, anch'esso coerente con le stime presentate, mentre il patrimonio netto contabile raggiunge i 60,9 milioni di euro."I risultati annunciati oggi riflettono piena coerenza con quanto presentato nel Piano Industriale, nonostante il primo semestre dell'esercizio 2019 ci abbia posto davanti ad un evento del tutto imprevedibile", ha affermato, Amministratore Delegato di Net Insurance, aggiungendo "puntiamo, già negli ultimi mesi di quest'anno, ad una progressiva accelerazione del business in tutte le sue componenti".