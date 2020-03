Net Insurance, risultati 2019 centrano target piano industriale

(Teleborsa) - Nell'esercizio 2019 i premi lordi contabilizzati del Gruppo Net Insurance si sono attestati a 84,4 milioni di euro, in crescita del 35,4% rispetto al medesimo dato dell'esercizio precedente. In particolare, nel comparto dei rami Danni, i premi sono risultati pari a 44,6

milioni (+14,1%); mentre nel Vita si sono attestati a 39,7 milioni (+71,1%).



L'utile netto normalizzato è risultato pari a 7 milioni di euro, contro i 6,5 milioni previsti dal Piano per l'esercizio 2019. L'utile netto del Gruppo si attesta a 12,5 milioni di euro, contro i 4,1 milioni di euro del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.



Il Progetto di Bilancio non prevede la distribuzione di dividendi, secondo quanto già previsto dal Piano Industriale per il corrente anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA