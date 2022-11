Net Insurance, raccolta premi in crescita del 20,2% nei primi 9 mesi

(Teleborsa) - Net Insurance, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, ha chiusodell'anno conpari a 136,9 milioni di euro, in aumento del 20,2% rispetto al medesimo dato dell'esercizio precedente. I premi riferiti alla Cessione del Quinto sono pari a 74,5 milioni di euro (+6,3% rispetto al 30 settembre 2021), quelli della Bancassicurazione e dei Broker ammontano a 32,8 milioni di euro (+53,5%) mentre quelli registrati nel comparto Agro sono pari a 29,6 milioni di euro (in incremento del 32%).L'è di 11,1 milioni di euro (9,6 milioni di euro al terzo trimestre del 2021), a fronte dei 13,6 milioni previsti dal piano per l'intero esercizio 2022. L'si attesta infine a 10,5 milioni di euro (al terzo trimestre dell'esercizio 2021 ammontava a 8,6 milioni di euro)."Questi risultati rivelano l'intensa progettualità dell'esercizio in corso e confermano che, nonostante la marcata volatilità di scenario e nel quadro del lancio dell'operazione straordinaria da parte di Poste Vita", ha affermato l'AD Andrea Battista.Il(netto riass) si assesta al 68% (73% nel 2021) e ilal 166,4% (177,5% nel 2021), per effetto delle tensioni sui mercati. "L'indicatore di solvibilità, tenuto conto della forte volatilità finanziaria registrata ha mostrato la propria resilienza ed è da ritenersi particolarmente positivo", si legge nella nota sui conti.