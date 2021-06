Net Insurance, nuovo accordo con Banca di Piacenza

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - E' stata siglata oggi la partnership tra Net Insurance e Banca di Piacenza finalizzata alla distribuzione di coperture assicurative nella bancassicurazione danni non-auto e vita protezione.



L'avvio operativo dell'accordo - spiega una nota - previsto per i prossimi mesi, prevede l'offerta in prima battuta di polizze assicurative CPI (Credit Protection Insurance) a protezione dei clienti che hanno sottoscritto un mutuo o un prestito con la Banca.



(Foto: by rawpixel on Unsplash)