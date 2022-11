Net Insurance, nominati advisor per OPA promossa da Poste Vita

Martedì 15 Novembre 2022, 19:00







(Teleborsa) - Il CdA di Net Insurance, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, ha nominato gli advisor relativi all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Poste Vita. Sono stati scelti Vitale & Co. (per il ruolo di advisor finanziario finalizzato, tra le altre cose, al rilascio, a supporto del consiglio, della Fairness Opinion sulla congruità del corrispettivo) e lo Studio Trevisan & Associati per il ruolo di advisor legale.



Il consiglio ha anche nominato EnVent Capital Markets per il rilascio della Fairness Opinion, sulla congruità, da un punto di vista finanziario, del corrispettivo, in supporto al parere degli amministratori indipendenti della compagnia.







(Foto: by rawpixel on Unsplash)