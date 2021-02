(Teleborsa) - Net Insurance ha registrato nel 2020 un andamento assai positivo della raccolta premi a livello di Gruppo, superiore anche rispetto agli obiettivi del piano industriale (circa +4%).



Complessivamente, i premi lordi contabilizzati (Vita e Danni) sono passati dagli 84 milioni di euro del 2019 ai 117 milioni di euro del 2020, con un incremento di circa il 40%.



"La raccolta conferma la robustezza del modello di business e l'eccellente risultato delle iniziative avviate dalla Compagnia, in un contesto senza precedenti" - ha affermato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance -. "Il risultato è stato conseguito nel rispetto del pieno rigore tecnico, grazie alla fiducia dei nostri partner nonché all'impegno di tutti i nostri collaboratori".







