Net Insurance, IBL Banca accresce la sua quota

(Teleborsa) - Cresce la partecipazione di IBL Banca in Net Insurance, compagnia assicurativa quotata all'AIM Italia, arrivando al 19,83% dal precedente 19,75%.



Dopo l'aumento della quota, IBL Banca detiene 3.437.132 azioni ordinarie Net Insurance e si conferma il principale azionista singolo della compagnia assicurativa.



L'operazione - spiega una nota - rientra nella strategia di IBL Banca di diversificazione del business e di rafforzamento nel settore della bancassicurazione, in cui opera la controllata IBL Assicura attraverso l'attività distributiva già avviata a livello nazionale attraverso la rete di filiali e agenti della banca.



