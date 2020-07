Net Insurance, confermati obiettivi Piano e business model

(Teleborsa) - Il numero uno di Net Insurance conferma gli obiettivi del Piano Industriale 2019 - 2023 ed il relativo business model. E' quanto emerge dall'intervista ad Andrea Battista, Amministratore Delegato della società, pubblicata sul Corriere della Sera.



Anche nel pieno dello shock Covid-19, nella prima parte dell'anno, la società ha mostrato capacità di crescere generando cassa e mantenendo adeguata forza patrimoniale, con un Solvency Ratio al 30 giugno in area 160% e vicino al dato del IV trimestre 2019.



Per l'anno 2020 - pur così impattato dal lock-down - le previsioni collocano la Compagnia vicino agli obiettivi di Piano, con una crescita dei premi a doppia cifra. In base all'attuale scenario, anche i target per gli anni successivi sino al 2023 sono confermati sia nella top line che nella bottom line.



