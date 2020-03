Net Insurance, conferma piena operatività Gruppo

(Teleborsa) - Net Insurance "alla luce del momento di emergenza nazionale Covid-19 e, in ultimo, delle decisioni assunte dal governo, comunica a tutti gli stakeholder di garantire la piena continuità operativa".



A supporto dei partner e della clientela - si legge in una nota - l'attività prosegue quindi regolarmente, grazie all'attività di smart working attivata dalla Compagnia per garantire la salute e sicurezza dei propri collaboratori, che continuano a condurre il proprio lavoro con efficacia e senso di responsabilità da casa.



(Foto: by rawpixel on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA