Net Insurance, completata emissione di prestito obbligazionario da 12,5 milioni

(Teleborsa) - Net Insurance - compagnia assicurativa quotata su AIM Italia - ha annunciato che sono state regolate le obbligazioni del prestito obbligazionario subordinato per un ammontare complessivo pari a 12,5 milioni di euro. A partire dalla data odierna, le obbligazioni sono negoziate sul Vienna MTF, sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna.



Il 22 settembre la società aveva comunicato che le obbligazioni pagheranno una cedola annuale del 5,10% su base annua e avranno una durata di 10 anni, salvo facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente a partire dal quinto anno.







