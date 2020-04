Net Insurance, balzo dei premi emessi nel 1° trimestre 2020

(Teleborsa) - Net Insurance ha annunciato premi emessi nel primo trimestre 2020 per circa 25 milioni di euro, in aumento rispetto ai 16 milioni dell'anno precedente (+56%). La raccolta premi complessiva al 31 marzo è di 43 milioni di euro (contro i circa 32 milioni di euro dello stesso periodo del 2019).



Sotto il profilo della solvibilità, la stima del Sovency Ratio di Gruppo - che tiene conto dell'impatto delle principali variazioni economiche e finanziarie di mercato intervenute - si attesta al 151% alla data del 31 marzo 2020,.



Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance, parla di una "positiva partenza" dell'anno e sottolinea che, "in uno scenario caratterizzato da grande incertezza", la compagnia "mostra una forte resilienza patrimoniale".



