Net Insurance, assemblea approva translisting su Euronext STAR Milan

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Net Insurance, compagnia assicurativa quotata su Euronext Growth Milan (EGM), ha approvato il progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant emessi su Euronext Milan (e ricorrendone i presupposti sul segmento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca degli stessi dalle negoziazioni sul mercato dei Borsa Italiana dedicato alle PMI con alto potenziale di crescita. Via libera anche alla proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla società di revisione KPMG e all'acquisto e disposizione di azioni proprie.



L'assemblea ha visto intervenire il 69,04% del capitale sociale ordinario, corrispondente al 77,36% del totale delle azioni ordinarie aventi diritto di voto. Il progetto di translisting ha ricevuto voto favorevole dal 77,36% degli aventi diritto di voto.









(Foto: by rawpixel on Unsplash)