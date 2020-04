Net Insurance, assemblea approva bilancio 2019

(Teleborsa) - L'assemblea di Net Insurance, cui ha partecipato il 56,46% del capitale sociale corrispondente al 64,06% del totale delle azioni ordinarie aventi diritto di voto, ha deliberato in sede ordinaria



l'approvazione del Bilancio 2019 e la nomina di Anna Doro, già cooptata nella riunione del Consiglio del 24 marzo scorso, alla carica Amministratore Indipendente della Compagnia. Approvata anche l'informativa sull'applicazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale nell'esercizio 2019 e l'aggiornamento delle Politiche medesime al 2020.



In sede straordinaria, i soci hanno approvato la modifica agli art. 7,11 e 17 dello statuto sociale, con riferimento alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.



