Net Insurance, AM Best conferma rating bbb- con outlook stabile

Venerdì 16 Settembre 2022, 17:15







(Teleborsa) - Net Insurance, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che l'agenzia di rating AM Best, in sede di revisione annuale, ha confermato il long-term issuer credit rating "bbb-" (con outlook stabile) e il financial strength rating pari a "B+ (good).



"In uno scenario come quello che stiamo vivendo, dove i fattori macroeconomici presentano pervasivi elementi di incertezza, la piena conferma del rating da parte di AM Best rappresenta senza dubbio un importante obiettivo raggiunto nel 2022", ha commentato Andrea Battista, amministratore delegato di Net Insurance.









(Foto: by rawpixel on Unsplash)