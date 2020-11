Net Insurance: al via TraffiGo, polizza multigaranzia dedicata a mobilità alternativa

(Teleborsa) - IBL Banca - attiva nel settore dei finanziamenti contro cessione del quinto, presente in tutta Italia tramite 54 filiali e un'estesa rete di agenti - presenta TraffiGo, la polizza multigaranzia dedicata alla mobilità alternativa.

La polizza TraffiGo, emessa da Net Insurance, viene distribuita in esclusiva da IBL Assicura - società controllata al 100% da IBL Banca - tramite la rete di filiali e agenti di IBL Banca e può anche essere perfezionata in modalità full digital.

Recenti dati - spiega una nota - rilevano che anche in Italia si sta affermando un nuovo modo di concepire la mobilità urbana, con elevata propensione all'utilizzo di sistemi a basso impatto ambientale, che riducono l'inquinamento anche acustico e consentono di evitare affollamenti in questo periodo di emergenza sanitaria.

Dalle ultime tendenze si prevede che nel Paese le vendite di bici a fine 2020 si attesteranno a circa due milioni e 50mila pezzi venduti, quasi 350mila in più del 2019 con un incremento che sfiora il 20 per cento (Fonte Confindustria ANCMA- Associazione Nazionale Ciclo e Motociclo di Confindustria).

Anche l'Istat ha confermato il fenomeno aggiornando il paniere 2020 con l'introduzione del monopattino elettrico.

Più in particolare TraffiGo è una polizza multigaranzia che protegge nel caso di infortuni legati alla circolazione stradale non professionale. Copre anche i rischi legali all'utilizzo di veicoli privati o mezzi pubblici come passeggero e la circolazione a piedi. Può essere inoltre attivata nel caso di disabilità che richiede l'utilizzo di sedia a rotelle elettrica.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)

© RIPRODUZIONE RISERVATA