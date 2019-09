Nestlé punta sugli integratori contro le allergie: rilevata quota Before Brands

Il gruppo Nesté punta sulla crescita: ha acquistato una partecipazione azionaria in Before Brands Inc, azienda specializzata nella prevenzione delle allergie alimentari nella prima infanzia, con un'opzione per acquistare il resto dell'azienda, come conferma in una nota la stessa Before Brands. Come parte dell'accordo, la multinazionale svizzera ha acquisito i diritti di licenza esclusivi per i prodotti di Before Brands, inclusa la sua linea di prodotti nutrizionali pediatrici «SpoonfulOne», al di fuori degli Stati Uniti. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati divulgati. I prodotti della linea «SpoonfulOne», progettati per «addestrare» il sistema immunitario di un bambino ad abituarsi agli alimenti responsabili di oltre il 90% delle allergie alimentari, saranno disponibile al di fuori degli Stati Uniti nella seconda metà del 2020. I prodotti sono attualmente venduti negli Usa sul sito Web dell'azienda e tramite Amazon. Nestlè vende già le linee di prodotti Althera, Alfare e Alfamino destinate alle allergie infantili e infantili. L'investimento in Before Brands è stato realizzato insieme a Gurnet Point Capital - Società di private equity focalizzata sull'assistenza sanitaria - che rimane, spiega la nota «un importante investitore di minoranza».

