Nestlé: sarebbe interessata al settore alimentare indiano

La Nestlé forse sbarca in India: secondo indicrescioni dell'Economic Times, il principale quotidiano del paese asiatico, la multinazionale elvetica sarebbe interessata a rilevare in India il settore alimentare della casa farmaceuica inglese GlaxoSmithKline (GSK).La Nestlé sarebbe in corsa con il concorrente anglo-olandese Unilever. Si sarebbe invece ritirata la società americana Coca Cola.Per cedere la attività in questione - che comprendono fra l'altro Horlicks, una bevanda al malto d'orzo molto diffusa in India - GSK si aspetta a quanto sembra una cifra compresa fra 3,1 e 3,5 miliardi di dollari (in franchi: sostanzialmente la stessa cifra), che darebbe diritto a controllare la quota di maggioranza. L'acquirente dovrebbe poi presentare un'offerta pubblica d'acquisto indirizzata agli azionisti minoritari.Secondo l'Economic Times il termine per avanzare offerte definitive scadeva sabato, ma è stato prolungato di qualche giorno. Nestlé e Unilever tuttavia non hanno ancora lasciato dichiarazioni.