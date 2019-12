Nestlè annuncia politiche più vantaggiose per congedi parentali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, più inclusive e migliorative rispetto alla disciplina precedente, che saranno applicate nell'ambito del Gruppo a livello globale.Innanzi tutto l'applicazione del(neutralità di genere) a livello globale, non più uomo o donna e madre o padre, ma, che godranno di 18 settimane di congedo parentale, una estensoione rispetto alle 14 settimane concesse in precedenza. E' previsot poi un minimo di 4 settimane per gli operatori sanitari secondari.. Ciò significa che in alcuni luoghi, Nestlé può scegliere di offrire più ferie rispetto alle 18 settimane per gli operatori sanitari di base e alle quattro settimane per gli operatori sanitari secondari."Ogni famiglia è unica, quindi abbiamo progettato unache può funzionare per tutti", ha spiegato il CEO di Nestlè,, aggiungendo che "il supporto al sano sviluppo dei bambini ha rappresentato un valore fondamentale dell'azienda sin dalla sua fondazione".Oltre al congedo parentale, la nuova politica di sostegno dei genitoridell', la, la protezione della, la disponibilità die il sostegno all'"Vogliamo rendere Nestlé un luogo di lavoro ancora più inclusivo e stimolante", ha affermato Béatrice Guillaume-Grabisch, responsabile del gruppo NestléNestlé inizierà ad attuare questo nuovo indirizzo politico nel 2020, ma l'applicazione globale dovrebbe essere completata entro la fine del 2022.