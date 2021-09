Neosperience, ricavi ed EBITDA crescono a doppia cifra nel 1° semestre

1 Minuto di Lettura

Martedì 28 Settembre 2021, 11:00







(Teleborsa) - Il CdA di Neosperience - società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della Digital Customer Experience - ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi consolidati sono stati pari a 8,8 milioni di euro (+23% rispetto al primo semestre 2020), l'EBITDA consolidato pari a 3,1 milioni di euro (+27,3%) e l'utile netto di gruppo pari a 234 migliaia di euro (+25%). L'indebitamento finanziario netto si è assestato a 5,9 milioni di euro, rispetto a 5,4 milioni di euro a fine 2020.



"Il primo semestre dell'anno ha visto un'ottima evoluzione delle nostre attività che si è riflessa in una significativa crescita dei risultati finanziari, in forte incremento rispetto al I semestre 2020 - ha commentato Dario Melpignano, presidente di Neosperience - Il gruppo ha reagito efficacemente alle conseguenze della pandemia, mantenendo il focus su risultati in continua e costante crescita, con un'attenzione ai canoni ricorrenti e alle soluzioni proprietarie che hanno generato un impatto positivo sulla marginalità".



La società sottolinea che le previsioni di crescita nei prossimi tre anni sono "fortemente condizionate dall'attuazione nel PNRR" e che i settori che potranno avere maggiori impatti dall'impiego dei fondi previsti dal PNRR per il digitale sono i principali settori in cui opera Neosperience: Sanità, Industria, Telecomunicazioni, Travel & Transportation ed Energy & Utilities, Pubblica Amministrazione. Neosperience ha inoltre affermato che stanno proseguendo le "esplorazioni per nuove acquisizioni".