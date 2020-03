Neosperience prosegue regolarmente attività

(Teleborsa) - Neosperience, in relazione al Dpcm 22 marzo 2020, fa sapere che non è soggetta all'obbligo di sospensione e quindi le attività proseguiranno regolarmente tramite organizzazione dellavoro a distanza.



Neosperience e lesue controllate hanno adottato, sin dal 23 febbraio, metodologie di lavoro agile e di smart working per la totalità dei propri collaboratori, assicurando così la continuità della propria catena del valore e ponendo massima attenzione alla tutela della salute dei propri lavoratori.





