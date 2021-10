Neosperience, CdA delibera aumenti di capitale per completamento acquisizioni

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il CdA di Neosperience, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale della società per un importo di 17.550 euro, oltre un sovrapprezzo di 1.055.880 euro, per complessivi 1.073.430 euro, aumento da attuarsi mediante emissione di 175.500 nuove azioni ordinarie della società. L'operazione è finalizzata al completamento dell'acquisizione del 49% di ADChange, del 40% di Looptribe e del pagamento dell'integrazione di prezzo relativa al 51% di Myti.



Le operazioni "sono parte integrante della strategia di sviluppo di Neosperience avviata sin dalla sua quotazione in Borsa e che prevede un rapido rafforzamento delle competenze tecnologiche del gruppo e un'espansione della base di clientela", sottolinea la società. "Obiettivo di questa strategia di investimento - viene aggiunto - è accelerare la creazione del polo di riferimento europeo delle soluzioni applicative dedicate alla Digital Transformation".