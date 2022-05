Neosperience, accordo con Cassa Centrale per sostenere aziende clienti e banche affiliate

(Teleborsa) - Neosperience, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha sottoscritto un accordo con Cassa Centrale Banca per promuovere l'adozione di servizi e prodotti basati sulle tecnologie digitali e sull'intelligenza artificiale presso le aziende clienti del gruppo. L'operazione è stata promossa tramite la controllata Neosperience Lab, che sosterrà le aziende clienti del Gruppo Cassa Centrale e delle banche affiliate lungo l'intero ciclo di vita digitale: dalla definizione di una strategia che anticipi le tendenze alla progettazione e concretizzazione dei prodotti e servizi digitali dell'azienda.

In particolare, NSP LAB unisce l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale e delle tecnologie cloud con l'esperienza nel progettare anche finanziariamente l'evoluzione dei modelli di business delle imprese nei diversi territori affiancandole nel percorso di trasformazione digitale con strumenti e strategie innovative con un approccio ritagliato su misura valorizzando così le unicità dei singoli imprenditori italiani.

"Siamo convinti che NSP LAB riuscirà a dare un concreto contributo all'innovazione digitale delle aziende del Gruppo Cassa Centrale - ha commentato Luca Lesignoli, CEO di Neosperience Lab - ogni proposta, caratterizzata da un approccio personalizzato per ciascuna azienda cliente, parte sempre da un'analisi di fattibilità per individuare i possibili vantaggi, prendere coscienza delle implicazioni organizzative e finanziarie misurandone la sostenibilità e determinando tempi, costi e possibili ritorni degli investimenti proiettati in un Business Plan di medio periodo"

"Le caratteristiche di Neosperience si adattano particolarmente bene alle caratteristiche del Gruppo Cassa Centrale, particolarmente attento alle esigenze dei territori - ha affermato Luigi Duranti, coordinatore nazionale del PNRR per Cassa Centrale Banca - Grazie a questo accordo saremo in condizione di migliorare ulteriormente l'assistenza che andremo a offrire alle aziende clienti, che sempre più necessitano di essere accompagnate nella transizione digitale. L'intermediazione delle agevolazioni pubbliche e in particolare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un'attività che ha visto il Gruppo investire con grande impegno, e che oggi si concretizza ulteriormente".