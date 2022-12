Venerdì 9 Dicembre 2022, 15:45







(Teleborsa) - Atterrato ieri a Milano Malpensa il Boeing 737/8ME della Neos, primo di due aeromobili che arrivano a sostituire una coppia di 737 che sono stati dismessi dalla flotta per essere convertiti al ruolo cargo.



Entrambi i velivoli in arrivo, con poco più di quattro anni di vita, hanno operato in precedenza per la compagnia aerea russa Nordwind.