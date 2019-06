Neodecortech prepara il passaggio sull'MTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Neodecortech S.p.A. prepara la transizione dall'AIM Italia all'MTA di Borsa Italiana. La società a capo del Gruppo italiano leader nella produzione di carta decorativa per l'interior design, quotata sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 26 settembre 2017, rende noto che, in data odierna, eventualmente segmentoricorrendone i presupposti, e di sottoporre lo stesso all'approvazione della prossima assemblea degli azionisti.Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il nuovo piano industriale per il periodo 2020-2022 e di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria della Società alcune modifiche allo statuto sociale al fine di adeguarsi alle best practice di mercato in tema di offerta pubblica di acquisto.