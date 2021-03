© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'interior design e quotata al MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con unconsolidato pari a(-3,9% rispetto al 2019, chiuso a 133 milioni), nonostante la chiusura per lockdown nei mesi di marzo ed aprile negli stabilimenti di Filago (BG) e Casoli D'Atri (TE) e l'operatività ridotta nei mesi di maggio e giugno.L'consolidato è pari a 14,6 milioni di euro (16 milioni nel 2019), pari al 11,4% sui ricavi. L'è pari a 3,5 milioni di euro (4 milioni nel 2019), mentre l'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2020 è di circa 39,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019 (40,5 milioni) dopo aver sostenuto investimenti per 6,2 milioni di euro.Approvando il bilancio, il CdA ha deliberato di sottoporre all'assemblea unadi 1.205.573 euro in totale e didi euro per azione, "visti i risultati, le condizioni attuali di mercato positive e la disponibilità finanziaria della società". Il dividend yield calcolato sul prezzo di chiusura al primo marzo 2021 è pari al 2,73%.Il consiglio di amministrazione ha anche conferito mandato al presidente e all'amministratore delegato, disgiuntamente, di presentaredi Borsa Italiana e ha deliberato di chiedere autorizzazione all', in una o più tranche, fino ad un massimo di 1.351.526 azioni ordinarie, corrispondenti al 10% del capitale.