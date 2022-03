NEOA (Eni) raccoglie 175 milioni di sterline in IPO a Londra

Giovedì 10 Marzo 2022, 18:00







(Teleborsa) - Eni, tramite Eni International, e LiveStream, hanno comunicato il successo dell'offerta pubblica iniziale (IPO) di New Energy One Acquisition Corporation Plc (NEOA) sul mercato principale del London Stock Exchange, con la raccolta di 175 milioni di sterline ai sensi dell'offerta e della sottoscrizione di azioni ordinarie collegate all'ammissione alla quotazione. Il Cane a sei zampe parteciperà con 17,5 milioni di sterline, che corrisponde al 10% del capitale sociale ordinario di NEOA.



L'offerta e la sottoscrizione consentiranno a NEOA di perseguire l'obiettivo di completare una business combination per partecipare o beneficiare della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio. La collaborazione di Eni con NEOA si inserisce nella strategia di decarbonizzazione dell'azienda italiana e punta a valorizzare le opportunità di innovazione nell'ambito della transizione energetica e l'accesso a nuove risorse per rafforzare l'impegno verso la decarbonizzazione, si legge in una nota.