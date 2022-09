"Nel Cuore del Sud": sette progetti selezionati da Enel Cuore e Fondazione con il Sud per il Mezzogiorno

(Teleborsa) - Sette progetti per contribuire alla crescita sociale ed economica delle aree interne del, recuperandoe tradizioni e favorendo l'inclusione sociale e lavorativa di persone in difficoltà. Sono quelli selezionati attraverso il bando "" promosso da Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel, e Fondazione CON IL SUD, e rivolto alle organizzazioni del terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le iniziative selezionate saranno finanziate cone favoriranno percorsi di accompagnamento all'autonomia di persone con fragilità o a rischio marginalità e disagio, promuovendo la valorizzazione delle vocazioni e delle eccellenze delle aree interne meridionali come il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'enogastronomia (1.472 comuni su un totale di 2.116)."Lanciando il bando "Nel Cuore del Sud" abbiamo voluto supportare le realtà che rendono il nostro meridione un'eccellenza per il Paese e oggi ne celebriamo i risultati con soddisfazione – ha dichiarato, Presidente di Enel e di Enel Cuore Onlus – I progetti selezionati rappresentano il meglio della nostra tradizione e fondono perfettamente i valori dell'inclusione e dell'innovazione, essenziali per rilanciare il Sud Italia e l'intero Paese. Il momento storico che stiamo vivendo richiede più che mai unità di intenti ed è per questo che non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno, in particolare quelle persone che vivono in condizioni di disabilità e fragilità e di emarginazione sociale ed economica""Questi progetti ci dimostrano qualcosa di molto importante: che anche i luoghi più piccoli, lontani, dimenticati del nostro Mezzogiorno, spesso totalmente sottovalutati e abbandonati a malincuore dai giovani, hanno tanto da offrire se si creano le occasioni giuste", ha dichiarato, Presidente della Fondazione CON IL SUD. "Gli antichi mestieri, le tradizioni locali, le specificità agricole e alimentari di un territorio possono diventare occasioni di riscatto economico e sociale. Possono essere opportunità di coesione sociale e, dunque, di crescita. E' da qui che si può generare una vera rinascita per questi luoghi".permetteranno il recupero di antichi mestieri eche rischiano di scomparire, dalla costruzione dei muretti a secco (Casarano, provincia di Lecce) alla lavorazione artigianale dei libbani (Maratea, provincia di Potenza), corde vegetali prodotte a partire dall'intreccio dell'erba spontanea ‘tagliamani'; dalla tessitura a telaio per la realizzazione di una nuova linea di abbigliamento femminile con filati naturali (Squillace e Girifalco, provincia di Catanzaro) all'intreccio di fibre naturali (valle del Cedrino, provincia di Nuoro) come la tifa - una pianta palustre che cresce spontaneamente lungo i fiumi - per la realizzazione, in sostituzione della plastica, di oggetti di arredo; all'avvio di una sartoria sociale (Galatina, provincia di Lecce) in un bene confiscato, valorizzando l'antico mestiere della sarta e ricamatrice salentina, reinterpretando saperi e tecniche di un tempo attraverso le tecnologie moderne. Si prevede poi la valorizzazione di alcune tipicità dei territori, dal fagiolo cannellino suscieglio (Sessa Aurunca, provincia di Caserta) ai cereali e legumi dell'alta Murgia (Spinazzola provincia Barletta-Andria-Trani), che saranno trasformati in prodotti per persone con patologie alimentari come la celiachia e il diabete.I progetti favoriranno l'inserimento lavorativo diche parteciperanno ai percorsi di formazione tenuti da maestri che portano ancora avanti tradizioni e mestieri che rischiano di scomparire, anche attraverso la costituzione di nuove cooperative sociali. Sono previste, tra le altre attività, iniziative di tutela del paesaggio e didelleattraverso le nuove tecnologie, la creazione di piattaforme e-commerce per la vendita dei prodotti realizzati, percorsi di formazione e laboratori dedicati a turisti e studenti, la nascita di strutture ricettive e punti vendita.