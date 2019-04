Nel 2022 la metropolitana a Napoli Capodichino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sarà servito dallacittadina ae la stazione terminale farà parte della linea 1. La sua denominazione sarà, Il progetto della stazione consentirà di ridisegnare l'intera architettura di accesso allo scalo, con un'ampia copertura che consentirà di sfruttare al massimo la luce naturale, percorsi pedonali tutto al coperto e una rete stradale che agevolerà i flussi veicolari e sarà collegata ai parcheggi preesistenti. I rendering del progetto di collegamento dell'aeroporto di Capodichino alla linea metropolitana regalano idee e immagini decisamente gree.Nel frattempo,, saranno consegnati i nuovi treni della linea 1 della metro di Napoli e entro dicembre 2020 dovrebbero entrare in servizio 20 muovi convogli, in costruzione presso la società spagnolanella città di San Sebastian. I treni saranno più lunghi dei vagoni gialli attualmente in servizio e dotati di aria condizionata e wi-fi. Quando tutti i 20 nuovi convogli saranno operativi, ci sarà un treno ogni 4 minuti in stazione.